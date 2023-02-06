Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Tabipleri Birliği (TTB)'nin, sosyal medya hesabından deprem bölgelerindeki sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması adına bir çağrıda bulunuldu.
Paylaşımda "Deprem bölgelerindeki sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için; durumu acil olmayan hastaların hastanelere başvurmaması çağrısını yapıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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