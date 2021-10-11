"ADIM HERKESLE ANILIYOR"

Ünlü oyuncu, "Murat Boz ile sürekli adınız anılıyor. Bu konu ile ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna da yanıt verdi. Büyüküstün, "Adım herkesle anılıyor. Böyle bir durum söz konusu değil. Arkadaşlar bir çok şey yazılıyor." diyerek aşk haberlerini yalanladı.