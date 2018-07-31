3 | 20

Ünlü oyuncu kendisini eleştirenlere yanıt verdi:

"Sevgili insanlar, yargılamayı çok mu seviyorsunuz? Bu size kendinizi olduğunuzdan daha iyi bir insan gibi mi hissettiriyor? Daha başarılı? Daha iyi bir eş? Daha iyi bir çocuk? Daha iyi bir ebeveyn? Daha önemli ya da saygıdeğer? Olduğunuzdan daha mı günahsız hissetmenizi sağlıyor? Bu hayatta daha mı mutlu oluyorsunuz? O zaman lütfen devam edin. Ben size ayna olmayı kabul ediyorum. Sevgiler..."