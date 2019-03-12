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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Tuba Ünsal’ın eski eşi Murat Pilevneli, önceki gece sevgilisi Aslı Pamir ile Asmalımescit’te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Sevgilisi Aslı Pamir ile havada bir şey izleyen Murat Pilevneli, flaşların patlamasıyla, "Arkadaşlar her yerdesiniz. İyi akşamlar" diyerek oradan ayrıldı.