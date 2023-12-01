Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.051,51 %1,29
        DOLAR 28,9531 %0,30
        EURO 31,5533 %0,23
        ALTIN 1.898,76 %0,48
        FAİZ 38,92 %0,15
        GÜMÜŞ GRAM 23,54 %0,37
        BITCOIN 38.255,00 %1,34
        GBP/TRY 36,6408 %0,35
        EUR/USD 1,0890 %0,04
        BRENT 80,93 %0,09
        ÇEYREK ALTIN 3.104,77 %0,49
        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı başladı - Teknoloji Haberleri

        TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı başladı

        TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) Lisans 2023 çağrısı başvurularının başladığı duyuruldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 10:17 Güncelleme: 01.12.2023 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabı üzerinden TÜBİTAK'ın burs programının başladığını duyurdu.

        Bakan Kacır yaptığı yazılı paylaşımda,

        "Genç araştırmacılarımızın bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini harekete geçirmek amacıyla, TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) Lisans 2023 çağrısı başvuruları başladı. STAR Programı, gençlerimizin Ar-Ge ve inovasyon dünyasında aktif rol üstlenmeleri için büyük bir fırsat sunuyor. Lisans öğrencilerimizi bu fırsattan yararlanmaya ve Türkiye'nin bilimsel gelişimine katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Bu yıl toplam 1410 proje içinden seçim yapılabilecek" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        İnşaat şirketi sahibiydi! Öldürülmüştü! Flaş iddia!
        İnşaat şirketi sahibiydi! Öldürülmüştü! Flaş iddia!
        "Rezil bir sonuç"
        "Rezil bir sonuç"
        Ateşkesin bitmesinin ardından Netanyahu'dan ilk açıklama
        Ateşkesin bitmesinin ardından Netanyahu'dan ilk açıklama
        "Sportif enkaz"
        "Sportif enkaz"
        40 gün sonra aynı kader!
        40 gün sonra aynı kader!
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        Önce adrenalin sonra sükut
        Önce adrenalin sonra sükut
        İftiraya uğradı! Cinsel istismarla suçlandı! Geçmiş olsun doktor!
        İftiraya uğradı! Cinsel istismarla suçlandı! Geçmiş olsun doktor!
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        İnsani ara son buldu: İsrail saldırılara yeniden başladı
        İnsani ara son buldu: İsrail saldırılara yeniden başladı
        Yangında itfaiyeye hatalı park engeli!
        Yangında itfaiyeye hatalı park engeli!
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        4 yıllık en uzun yatırım canlanması
        4 yıllık en uzun yatırım canlanması
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyecek adımlar
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyecek adımlar
        TBMM danışmanına tazminat adaleti
        TBMM danışmanına tazminat adaleti
        Yağmur ve lodos uyarı! Sıcaklıklar artıyor
        Yağmur ve lodos uyarı! Sıcaklıklar artıyor
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Lider gitti, üçüncü döndü
        Lider gitti, üçüncü döndü