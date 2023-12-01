TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabı üzerinden TÜBİTAK'ın burs programının başladığını duyurdu.

Bakan Kacır yaptığı yazılı paylaşımda,

"Genç araştırmacılarımızın bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini harekete geçirmek amacıyla, TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) Lisans 2023 çağrısı başvuruları başladı. STAR Programı, gençlerimizin Ar-Ge ve inovasyon dünyasında aktif rol üstlenmeleri için büyük bir fırsat sunuyor. Lisans öğrencilerimizi bu fırsattan yararlanmaya ve Türkiye'nin bilimsel gelişimine katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Bu yıl toplam 1410 proje içinden seçim yapılabilecek" ifadelerini kullandı.

Genç araştırmacılarımızın bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini harekete geçirmek amacıyla,

TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) Lisans 2023 çağrısı başvuruları başladı.



STAR Programı, gençlerimizin Ar-Ge ve inovasyon dünyasında aktif rol üstlenmeleri için… — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) December 1, 2023