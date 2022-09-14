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Haberler Gündem 3. Sayfa Tüccarın katili ortağı çıktı! - Hatay haberleri
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Tüccarın katili ortağı çıktı!

Hatay'ın Erzin ilçesinde kayıp olarak aranırken 4 gün önce zeytin bahçesinde cansız bedeni bulunan portakal tüccarı Zahit Şanlı'yı öldürdüğü ileri sürülen ortağı gözaltına alındı. Jandarma, cinayete yardım eden zanlıların bulunması için de çalışmasını sürdürüyor

Tüccarın katili ortağı çıktı! - Hatay haberleri
Tüccarın katili ortağı çıktı!
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İHA

Hatay'da alınan bilgiye göre, Erzin'de tüccarlık yapan Zahit Şanlı (60), bir yakınından bir miktar para aldıktan sonra kayboldu.

KENDİSİNDEN HABER ALINAMADI

İHA'da yer alan habere göre ancak o günden sonra kendisinden haber alınamayan Şanlı, kayıp olarak aranmaya başlandı.

CANSIZ BEDENİ ZEYTİNLİKTE BULUNDU

Şanlı'nın cansız bedeni, Turunçlu Mahallesi mevkiindeki zeytin bahçesinde bulundu.

ORTAĞI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Jandarmanın yaptığı çalışma sonunda Zahit Şanlı’yı iş ortağı S.S.'nin öldürdüğü belirlendi. Gözaltına alınan S.S.'nin suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİĞER ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Jandarma, cinayete yardım eden şüphelilerin bulunması için de çalışmasını sürdürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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