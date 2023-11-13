Diyarbakır'da tüfekle vurulan kadını çocukları buldu
Diyarbakır'da bir kadın, evinin odasında pompalı tüfekle vuruldu. Odayı giren çocuklarının ihbarı ile ortaya çıkan olayda ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı
Diyarbakır'da evinde tüfekle vurulmuş halde bulunan A.K. (50), hastaneye kaldırıldı.
Olay, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Yeşildallı Mahallesi'nde meydana geldi. İki çocuk annesi A.K. (50), bahçede oynadıktan sonra eve gelen çocukları tarafından odada kanlar içinde bulundu.
Çocukların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Karnından tüfekle vurulduğu belirlenen kadın, ağır yaraları olarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.