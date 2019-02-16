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Sosyal medyada birçok şey Manipüle de ediliyor. Borsada çok işlem gören bir kağıt gibi milyonlarca işlem görüyor ama altı boş. Böyle müzikler türüyor. Sonraki çalışmalarda görüyoruz. Konser teklifleri yok. Radyolar çalmıyor. Klipleri gösterilmiyor” diyerek eleştiride bulundu. Youtube’u da eleştiren El Roman, “Youtube artık Dünya’da medyanın anası benim diyor. Ben bir gecede 15 milyon tıklarım, sen bunu yayınlamak, paylaşmak zorunda kalırsın. Radyoya basına sesleniyor. Bunu yapmayın lütfen…” dedi.