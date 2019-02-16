Rafet El Roman ve kızı Su, Frank Sinatra ve kızı Nancy’nin 1967 yılında seslendirdiği “Somethıng Stupıd” şarkısında birlikte düet yaptı.
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, El Roman, daha önce birlikte Bodrum’da görüntülendiği ve aşk yaşadığı iddia edilen Derya Ürkmez ile ‘Unuturum Elbet’ şarkısını seslendirdi.
Sahne öncesi soruları yanıtlayan Rafet El Roman, “Yıllardır sahnelerdeyiz. Yıllardır sevgilimizi alıp bir yere gidip eğlenemedik. Sevenlerimizi eğlendiriyoruz. Birilerini bunu yapması lazım… Bizde hem eğlendiriyor hem de eğleniyoruz.” Dedi.
Kızı Su ile müzik tarzlarının biraz farklı olduğunu belirten El Roman, “Su genellikle İngilizce şarkılar söylüyor. Ben Türkçe’de ısrarlıyım. Artık evrensel bir dünyada yaşıyoruz ve Türk şarkıları gümbür gümbür geliyor. Kızıma söylüyorum ‘İngilizce dene ama bence Türkçe şarkılar da yap. Su şu anda içinden geleni yapıyor” diye konuştu. Su ise Mart’ta kendi yazdığı İngilizce şarkıyı çıkarmaya hazırlandığını söyledi.
SOSYAL MEDYA ŞÖHRETLERİNE ÇATTI
Son yıllarda müzik sektörünün iyice hızlandığına vurgu yapan El Roman, sosyal medyadan ünlü olan isimleri eleştirdi. Bir şarkı ile sosyal medyada gündem yaratıldığını ifade eden El Roman, “İnsanlar profesyonel olmasa bile sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemi yaratabiliyor. Bu ne kadar kalıcı olur bilemeyiz.
Sosyal medyada birçok şey Manipüle de ediliyor. Borsada çok işlem gören bir kağıt gibi milyonlarca işlem görüyor ama altı boş. Böyle müzikler türüyor. Sonraki çalışmalarda görüyoruz. Konser teklifleri yok. Radyolar çalmıyor. Klipleri gösterilmiyor” diyerek eleştiride bulundu. Youtube’u da eleştiren El Roman, “Youtube artık Dünya’da medyanın anası benim diyor. Ben bir gecede 15 milyon tıklarım, sen bunu yayınlamak, paylaşmak zorunda kalırsın. Radyoya basına sesleniyor. Bunu yapmayın lütfen…” dedi.
EVLİLİK SÜRPRİZİ
Konseri izleyenler arasında Rafet El Roman’ın eski eşi Tuğba Altıntop da vardı. Kızı Su ile gurur duyduğunu belirten Altıntop, “Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü… Rafet Bey’den bir evlilik teklifi gelir mi?” sorusuna “Söz konusu değil ama hayat sürprizlere gebe. Teklif olursa buradasınız. Şahit olursunuz.” Şeklinde yanıt verdi.
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