TUĞBA ALTINTOP HAKKINDA



1996 yılında Miss Turkey güzeli seçildi. Aynı yıl Rafet El Roman'la evlendi. Bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kız çocuğu oldu. Rafet El Roman ile evlilikleri 2003 yılında sonlandı. Modellik ve mankenliğin yanı sıra bazı dizilerde rol aldı. Altıntop, 2007 yılında "Sana Söylüyorum" albümü ile müzik kariyerine başladı.