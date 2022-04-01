Tuğba Ekinci: Hoş geldin 2022 yazı...

"Hoş geldin 2022 yazı..." 0:00 / 0:00

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Şarkıcı Tuğba Ekinci, pilot Berk Fenercioğlu ile nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Daha önce sevgilisinin kendisine aldığı tektaş yüzükleri açıklayan Ekinci, "7 taşın önüne tektaş aldı. Bir tane de 5 taş taktı. Annesinde de aynı mücevherler var. Bunlar çok bonkörler." ifadelerini kullanmıştı.

TUĞBA'DAN BİKİNİLİ POZ

Fenercioğlu ile mutlu birlikteliğini sürdüren Ekinci, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Havaların ısınmasıyla birlikte soluğu Antalya'da alan Tuğba Ekinci, bikinili pozunu paylaştı.

"HOŞ GELDİN 2022 YAZI..."

Güneşlenirken objektif karşısına geçen Ekinci, o anları da sosyal medya hesabından yayınladı. Şarkıcı, 183 bin takipçisinin bulunduğu Instagram'dan paylaştığı gönderiye, "Hoş geldin 2022 yazı..." notunu düştü.