Mankenliğin yanı sıra katıldığı yarışma programları ve çıkardığı albümler ile de hafızalarda yer edinen Tuğba Özay, son günlerde en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki, Tuğba Özay kimdir? Tuğba Özay kaç yaşında, nereli?

TUĞBA ÖZAY KİMDİR?

1978 yılında dünyaya gelen Tuğba Özay aslen Trabzonlu'dur. Ailesinin tek çocuğu olan Özay'ın annesi Antalyalı bir öğretmendir. İlkokulu İstanbul Yeşilbahar İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi de Fenerbahçe Lisesi'nde bitiren Tuğba Özay ardından üniversite eğitimi için Haliç Üniversitesi Konservatuar ve Tiyatro Bölümü’ne girdi.

1987'de İstanbul Yelken Kulübü'nde dalış ve yelken kurslarına katılan Özay, daha sonra Galatasaray Spor Kulübü'nde 10 sene profesyonel olarak yüzücülük yaptı. Fenerbahçe kulübü tarafından keşfedilip voleybola geçiş yaparak 5 yıl profesyonel voleybol oynayan Özay, mankenliğe 1994 yılında bir Vakko defilesi ile başladı.

1995 Miss Model of the World dünya güzellik yarışmasında ikinci seçilmiş, yine aynı yarışmada en iyi vücutlu model ödülüne de layık görülmüştür. 1996 yılında Paris’e giderek yaklaşık 7 ay boyunca kariyerine orada devam etmiştir. Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra 1996 yılında dizi sektörüne adım atan Tuğba Özay, "Sonradan Görmeler" adlı televizyon dizisinde yüzme hocası rolünde oynamıştır.