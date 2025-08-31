Habertürk
        Tuğba Özerk ile Zafer Bayramı coşkusu

        Tuğba Özerk ile Zafer Bayramı coşkusu

        Tuğba Özerk, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü  yıl dönümü dolayısıyla, İğneada'da sahne aldı. Özerk; "Ülkemi ve sizleri çok seviyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" dedi

        Giriş: 31.08.2025 - 11:32 Güncelleme: 31.08.2025 - 11:32
        "Ülkemi ve sizleri çok seviyorum"
        Tuğba Özerk, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla, İğneada Belediyesi’nin organizasyonuyla, Cumhuriyet Meydanı’nda sahne aldı. Konserde Zafer Bayramı’nın coşkusu ve gururu doyasıya yaşanırken Tuğba Özerk ile İğneadalılar şarkılara hep birlikte eşlik ederek, bu özel günü unutulmaz bir şekilde kutladı.

        Tuğba Özerk, sahneden şu sözleri ile duygusal anlar yaşattı: Zafer Bayramı’mızı kutlarken, geçmişin gururunu ve geleceğimizin umudunu hep birlikte hissediyoruz. Bu ülkenin bir sanatçısı olmaktan gurur

        duyuyorum. Ülkemi ve sizleri çok seviyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun.

        #Tuğba Özerk
