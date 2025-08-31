Tuğba Özerk ile Zafer Bayramı coşkusu

Tuğba Özerk, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla, İğneada Belediyesi’nin organizasyonuyla, Cumhuriyet Meydanı’nda sahne aldı. Konserde Zafer Bayramı’nın coşkusu ve gururu doyasıya yaşanırken Tuğba Özerk ile İğneadalılar şarkılara hep birlikte eşlik ederek, bu özel günü unutulmaz bir şekilde kutladı.

Tuğba Özerk, sahneden şu sözleri ile duygusal anlar yaşattı: Zafer Bayramı’mızı kutlarken, geçmişin gururunu ve geleceğimizin umudunu hep birlikte hissediyoruz. Bu ülkenin bir sanatçısı olmaktan gurur

duyuyorum. Ülkemi ve sizleri çok seviyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun.