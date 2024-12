Tuğba Özerk'in baba özlemi: Bir yılbaşı gecesi ansızın gittin

Şarkıcı Tuğba Özerk, 31 Aralık 2011'de kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden babası Tahir Seçkin Kapani'nin ölüm yıl dönümünü sosyal medyada yayımladığı duygusal bir mesaj ile andı.

"O GECENİN AĞIRLIĞI HÂLÂ İÇİMİZDE"

Babasının ve annesinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Özerk, altına şu notu düştü: Canım yeşilli mavilim, annemin en sevgilisi, bizim kahramanımız, babamız. Bir yılbaşı gecesi ansızın gittin, o soğuk gecenin ağırlığı hâlâ içimizde. Seninle gülen gözlerimiz, seninle tamamlanan evimiz artık sessiz... Her yılbaşında, her mevsimde, her nefeste boşluğun bizimle. Senin sıcaklığını, o eşsiz huzurunu, en çok da sarılışını özledik. Sonsuzluğa uzanan sevgimiz, dualarımız ve hasretimizle... Hep kalbimizdesin.