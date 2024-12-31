Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Tuğba Özerk'in baba özlemi: Bir yılbaşı gecesi ansızın gittin - Magazin haberleri

        Tuğba Özerk'in baba özlemi: Bir yılbaşı gecesi ansızın gittin

        Tuğba Özerk, 2011'de kalp krizi sonucu kaybettiği babası Tahir Seçkin Kapani'yi ölüm yıl dönümünde andı; "Bir yılbaşı gecesi ansızın gittin, o soğuk gecenin ağırlığı hâlâ içimizde"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 13:07 Güncelleme: 31.12.2024 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bir yılbaşı gecesi ansızın gittin"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şarkıcı Tuğba Özerk, 31 Aralık 2011'de kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden babası Tahir Seçkin Kapani'nin ölüm yıl dönümünü sosyal medyada yayımladığı duygusal bir mesaj ile andı.

        "O GECENİN AĞIRLIĞI HÂLÂ İÇİMİZDE"

        Babasının ve annesinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Özerk, altına şu notu düştü: Canım yeşilli mavilim, annemin en sevgilisi, bizim kahramanımız, babamız. Bir yılbaşı gecesi ansızın gittin, o soğuk gecenin ağırlığı hâlâ içimizde. Seninle gülen gözlerimiz, seninle tamamlanan evimiz artık sessiz... Her yılbaşında, her mevsimde, her nefeste boşluğun bizimle. Senin sıcaklığını, o eşsiz huzurunu, en çok da sarılışını özledik. Sonsuzluğa uzanan sevgimiz, dualarımız ve hasretimizle... Hep kalbimizdesin.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tuğba Özerk
        #Tahir Seçkin Kapani
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2024'te milyarderler rekor kırdı, zirvede kimler var?
        2024'te milyarderler rekor kırdı, zirvede kimler var?
        Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı!
        Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı!
        Yılbaşında kalp tsunamisine dikkat!
        Yılbaşında kalp tsunamisine dikkat!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Transfer çıkmaza girdi!
        Transfer çıkmaza girdi!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar