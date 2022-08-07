Tuğçe'den kazada yaralanan babasına: Bir daha araba kullanma, yeni araba da alma

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Erzurum'daki korkunç kazada küçük kızın yürek burkan sözleri: Baba, bir daha araba... - Son dakika haberler
ABONE OL

Tuğçe'den kazada yaralanan babasına: Bir daha araba kullanma, yeni araba da alma

Erzurum'da yaşanan feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti 5 kişi ise yaralandı. Küçük Tuğçe (8), kazada ayağından yaralanan babası Faruk Önder'e, "Baba, baba bir daha araba kullanma, yeni araba da alma" diye seslendi.

Erzurum'daki korkunç kazada küçük kızın yürek burkan sözleri: Baba, bir daha araba... - Son dakika haberler
"Bir daha araba kullanma, yeni araba da alma"
0:00 / 0:00
DHA

Erzurum'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Yaşadığı korkuyu üzerinden atamayan Tuğçe (8), kazada ayağından yaralanan babası Faruk Önder'e, "Baba, baba bir daha araba kullanma, yeni araba da alma" diye seslendi.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Aziziye ilçesi Üçköşe mevkinde meydana geldi. Hasan Çiçek’in (71) kullandığı, Rize istikametinden Erzurum’a giden 25 ED 745 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Faruk Önder (43) yönetimindeki 25 DM 937 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Çiçek'in kullandığı araçtaki Muzaffer Çağıl (85), yaşamını yitirdi. Yaralanan Hasan Çiçek sürücü koltuğunda, diğer otomobilin şoförü Faruk Önder ile eşi Songül Önder (42), çocukları Tuğçe Önder ve Atahan Önder (2), araçlarının yanında ambulansın gelmesini bekledi

Kazada sağ ayağından hafif yaralanan baba Faruk Önder eşi ve çocuklarının yanına geldi. Annesinin yanında yol kenarına oturan ve kazada büyük bir korku yaşayan Tuğçe Önder babasına, "Baba, baba bir daha araba kullanma, yeni araba da alma" diye seslendi. Baba Önder de kızına "Tamam" dedi.

Kaza yerine gelen ambulansla Hasan Çiçek, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne, Önder ailesi de tedbir amaçlı Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Gaziantep'te akrabalar çatıştı! Ölü ve yaralılar var
GÜNDEM Gaziantep'te akrabalar çatıştı! Ölü ve yaralılar var
Köpeklerden kaçarken saldırıdan kurtulamadı!
GÜNDEM Köpeklerden kaçarken saldırıdan kurtulamadı
İstanbul'da o sürücülere ceza yağdı! - En son haberler
GÜNDEM İstanbul'da sürücülere ceza yağdı
Deprem mi oldu 7 Ağustos? Nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? Kandilli - AFAD son depremler listesi
GÜNDEM Deprem mi oldu 7 Ağustos?
Son dakika depremler: Antalya Kaş'ta deprem! Kandilli ve AFAD son depremler
GÜNDEM Kaş'ta korkutan deprem!
Eren Abluka 31 operasyonu başladı
GÜNDEM Eren Abluka 31 operasyonu başladı
İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi kurtarılarak demirletildi
GÜNDEM İstanbul Boğazı'nda gemi arızası
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
GÜNDEM Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
Ömer Çelik’ten Yunanistan provokasyonlarına tepki
GÜNDEM Ömer Çelik’ten Yunanistan provokasyonlarına tepki
Zonguldak'ta komşusunun bıçakladığı kadın öldü, eşi yaralandı
GÜNDEM Zonguldak'ta komşusunun bıçakladığı kadın öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.