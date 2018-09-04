İstanbul Şirinevler’de yaşayan 24 yaşındaki Tuğçe Yıldız’a üç yıl önce ‘kalp yetmezliği’ teşhisi konuldu. Tedaviye başlansa da zamanla Yıldız’ın kalbi işlevini yerine getiremez hale geldi. Doktorlar tek çarenin ‘kalp nakli’ olduğunu söyleyince, Tuğçe organ nakli bekleyenler listesine alındı.



Acilin acili olarak Sağlık Bakanlığı nakil listesinde ilk sırada olan Yıldız, bir aydır Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde. Ventriküler destek cihazına bağlı olarak yaşamını devam ettiren Yıldız’ın hayatta kalmasının tek çaresi kalp nakli.

600 HASTA NAKİL İÇİN KALP BEKLİYOR 70 NAKİL YAPILABİLİYOR

Milliyet gazetesinden Gökhan Kam'ın haberine göre özellikle kalp nakli bekleyenler için Türkiye’deki durum oldukça kötü. Çünkü yılda yaklaşık 500 - 600 hasta kalp beklerken, ancak ortalama 70 kalp nakli yapılabiliyor. Bunun başlıca nedeni ise kadavradan organ bağışı sayısındaki yetersizlik. Yaşamak için uygun kalp bekleyen birçok hastanın bekleyişi ne yazık ki ölümle sonuçlanıyor. Tuğçe de bu olumsuz tablonun pençesinde. Genç kızın önceki gün duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı ancak uygun kalbin bulunması için zaman hızla daralıyor.

"OĞLUMU KAYBETTİM, AYNI ACIYI YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Baba Vahit Yıldız, “Kızım yaşamak için direniyor. Çok acil kalp nakli gerekiyor. Doktoru ‘Nefes alıyorsa umut var’ dedi. Tuğçe’nin abisini 4 yıl önce kalp yetmezliği yüzünden kaybettik, aynı acıyı kızım için de yaşamak istemiyorum. Hastaneye ne zaman bir cenaze aracı gelse, Tuğçe için geldiğini sanıyorum. Lütfen herkes organ bağışı konusunda duyarlı olsun” dedi.

"BİR KİŞİNİN ORGAN NAKLİ 8 HASTAYI TEDAVİ EDİYOR"

Tuğçe genç olduğu için kalbindeki yıpranmanın daha fazla olduğunu dile getiren Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Koçoğulları, bağışlanacak ilk uygun kalbin Tuğçe’ye nakledileceğini ve bunun için de hastanedeki doktorların 7/24 teyakkuzda olduğunu söyledi: “Tuğçe yaşamını makineye bağlı olarak sürdürüyor. Makineye bağlı hastalarda iniş ve çıkışlar olabiliyor. Akciğerlerinde sorun var. En kısa sürede kalp nakli gerekiyor. Her geçen dakikada mekanik cihazlar nedeniyle organlar daha da yıpranıyor. Bunu engelleyebilecek tek şey kalp nakli. Bir kişinin organ bağışı 8 kişinin tedavisine imkan tanıyor. Organ nakli bekleyen çok hasta var, ancak kalp bağışı daha az. Yapmamız gereken bağışcı sayısını artırmak. Bu da organ bağışı bilincinin yükselmesiyle olur.”

1068 HASTA KALP NAKLİ BEKLİYOR

Sağlık Bakanlığı Organ, Doku Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı verilerine göre, Türkiye’de toplam 25 bin 822 yetişkin ve 579 çocuk organ bağışı bekliyor. Bağışçı sayısı ise 375 bin 695. Türkiye’de 2018 yılı itibarıyla bin 68 hasta kalp nakli bekliyor. Kalp nakli yapılan hasta sayısı ise 58.

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