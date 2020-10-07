Tuğçe Tayfur da babasının yolundan giden ünlülerden. Şarkıcı Ferdi Tayfur ile oyuncu Necla Nazır'ın kızı olarak bilinen Tuğçe Tayfur Demet Akalın ve Alişan'la Sabah Sabah programının konuğu oldu. Peki Tuğçe Tayfur Kimdir? Geçtiğimiz günlerde özel hayatıyla magazinin konusu olan Tuğçe Tayfur ne iş yapar?

TUĞÇE TAYFUR KİMDİR?

Tuğçe Tayfur 18 Mart 1988 tarihinde İstanbul'da doğdu. Annesi oyuncu Necla Nazır, babası şarkıcı Ferdi Tayfur'dur. İlköğrenimini Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu'nda, ortaöğrenimini İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümünü tamamladı. Tuğçe Tayfur,Küçük yaşlarda başladığı müzik eğitimi ile piyano ve keman çalmaya başladı.

TUĞÇE TAYFUR NE İŞ YAPIYOR?

2003 yılında Ferdi Tayfur'un çıkardığı Durun Ayaklarım adlı albümünde Evde Yoktun şarkısının sözlerini yazdı ve bestesini yaptı. Öte yandan babası ile söz ve müziği ortak olan ”Ah Akşamlar” şarkıları ile Ferdi Tayfur’un 2004 yılındaki “Bir Demet Gül” albümündeki söz ve müziği Tuğçe Tayfur’a ait olan ait “Elim Kolum Bağlı” ve “Bekle Beni” adlı şarkıları ile Ferdi Tayfur’un 2006 yılındaki“Aşkın Cezası” albümündeki “Denedim Vallahi” adlı şarkısına vokal yaptı.

2010 yılında arkadaşlarıyla kurduğu Joker adlı müzik grubunun solistliğini üstlenen Tuğçe Tayfur, bir süre boyunca ABD'ye yaşadı ve kuzeninin arkadaşı olan Taner Şafak ile tanıştı. 2015 yılında pop şarkılar besteleyen Tuğçe Tayfur, ‘Kalp Dayanmaz’, ‘Köle Olup’, ‘Yok Olsam’ şarkılarının söz ve bestelerini hazırladı.

Babası Ferdi Tayfur ile birlikte okuduğu Huzurum Kalmadı şarkısı, büyük beğeni kazandı ve bu şarkıya klip de çekildi.