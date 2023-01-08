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Tuğçe Tayfur nişanlısını da bıraktı

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, müziği bıraktığını duyurmuştu. "Maneviyatım ağır basıyor" diyen Tayfur sosyal medya fotoğraflarının da çoğunu sildi. Tuğçe Tayfur, bir süredir birlikte olduğu nişanlısı Burak Kalfa ile yollarını da ayırdığını duyurdu

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  • Tuğçe Tayfur nişanlısını da bıraktı - Magazin haberleri

    Necla Nazır ve Ferdi Tayfur'un şarkıcılık yapan 34 yaşındaki kızlar Tuğçe Tayfur, sahneleri bıraktı. Gece hayatında yıllarca yaşadıkları zorluklardan bahseden Tayfur, "Maneviyatım ağır basıyor, şampanya gönderilmesi bana ağır geliyor" dedi.
  • Tuğçe Tayfur nişanlısını da bıraktı - Magazin haberleri

    Sahneyi bırakan Tuğçe Tayfur sosyal medyadan dekolteli fotoğraflarını da kaldırdı.

    İLİŞKİSİ DE BİTTİ

    Geçtiğimiz aylarda evlilik yolunda ilk adımı atan Tuğçe Tayfur, sevgilisi Burak Kalfa ile nişanlanmıştı. Bir dargın bir barışık aşıklar yine yollarını ayırdı.
  • Tuğçe Tayfur nişanlısını da bıraktı - Magazin haberleri

    Tuğçe Tayfur yaptığı paylaşımda ilişkilerinin bittiğini şu sözlerle duyurdu:

    "Burak Bey artık free" (özgür) Parmağındaki yüzüğün de olmadığını göstererek subliminal bir fotoğrafla özgürlüğünü duyurmuş... Ben hiç kartlar kapalı oynamadım. O yüzden onun bu 'özgür' paylaşımına katıldığımı söyleyeyim. Allah yolunu iyi insanlarla karşılaştırsın ve çok mutlu ol!"
  • Tuğçe Tayfur nişanlısını da bıraktı - Magazin haberleri

    "ANNEMLE İSTİŞARE ETTİK"

    Nişanlısının baskısından dolayı sahneleri bıraktığı iddia edilen Tuğçe Tayfur şu açıklamayı yapmıştı: Hiç kimsenin isteklerine göre kararlar vermiyorum. Kendi vermiş olduğum bir karar. Annemle istişare ettik. Çok uzun süredir de düşünüyordum ama söz verdiğim sahnelerim vardı. Onların bitmesini bekliyordum. Yılbaşıyla da bitti sahneler. Ocak ayı ile gelen teklifleri geri çevirmeye başladım. Biliyorsunuz annem ben çok küçük yaşlardayken maneviyatı ile ön planda olmaya başladı. Ergenlik dönemimle birlikte onun değişimini fark ettim. Her zaman onun hayatı cazip geliyordu bana açıkçası. Sanırım artık maneviyatım çok ağır basıyor. Şarkı söylemeyi çok seviyorum o ayrı bir şey ama o içkili ortamları artık kaldıramıyorum.
  • Tuğçe Tayfur nişanlısını da bıraktı - Magazin haberleri

    Herkesin kendi yaşam şekli, tarzı kötü bir şey yoktur illaki ama bu zamana kadar da sonuçta o işten ekmek kazandım bir şey söyleyemem... Atıyorum bir şampanya gönderilmesi beni rahatsız ediyor artık. Bizim camiamızda bir katakulli var, ben artık kaldıramıyorum. Bu saatten sonra ne yapacağım bana da sürpriz olacak. Ben camia ile ilgili her şeyi komple kapatmak istiyorum. Çalışmaya alışmış bir insan olarak çalışırım mutlaka ama daha uygun, kafama daha yatan işler yaparak sanırım...
  • Tuğçe Tayfur nişanlısını da bıraktı - Magazin haberleri

    Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur.

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