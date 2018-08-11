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Olayın örtbas edilmeye çalışıldığı iddia edildi
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Tuğçe'yi kaldırım taşıyla hastanelik eden saldırgan serbest kaldı

İzmir'de, kafede otururken Okan Ş.'nin kaldırım taşlı saldırısına uğrayan Tuğçe Koçaş, başından yaralandı. Koçaş hastanede ameliyata alınırken, gözaltın alınan Okan Ş. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Genç kızın babası Suat Koçaş, saldırganın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

11.08.2018 - 10:09 | Güncelleme: DHA

Ankara'da yaşayan Koçaş ailesinin kızı tercüman Tuğçe Koçaş, yaz tatilini değerlendirmek için İzmir'in Menderes ilçesine bağlı tatil beldesi Gümüldür'e geldi. Burada, çevirisini yaptıkları kitapları kiraladıkları stantta satan Tuğçe Koçaş ve arkadaşı Sanem Şahin, dün akşam saatlerinde, Gümüldür'de sahil kenarında yürüyüşe çıktı. DHA'nın haberine göre, ikiliye, Tuğçe Koçaş'ın halası Serap Koçaş ile Senem Şahin'in annesi Pervin Yorulmazlar da eşlik etti. Daha sonra bir kafede oturan ve sohbet eden kadınlar, şakalaşmaya başladı. Bu sırada iddiaya göre Okan Ş., Tuğçe Koçaş'ın kendisine hakaret ettiğini ileri sürerek, kaldırım taşını genç kadına fırlattı. Kaldırım taşının başına, sağ gözünün üst kısmına isabet esmesiyle ağır yaralanan Tuğçe Koçaş, hemen Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin ve sinir cerrahisi biriminde 3 saat süren bir ameliyat geçiren Koçaş, daha sonra servisteki odaya alındı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Okan Ş. ise, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

'OLAY ÖRTBAS EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR' İDDİASI


Olayı Ankara'daki evindeyken haber alan baba Suat Koçaş (54), apar topar İzmir'e geldi. Aile, hastanede tedavisi süren Tuğçe Koçaş'ta kalıcı bir sağlık sorunu kalmasından endişe ederken, olayın örtbas edilmeye çalışıldığını savunan Suat Koçaş, Okan Ş.'nin savcılık tarafından tutuklanma talebi ile sevk edildiği Menderes Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığını söyledi. Saldırganın babasının asker emeklisi olduğunu belirten Koçaş, "O kadar kalabalık bir yerde 4 kadına saldıran bir insanın serbest bırakılmasını anlamıyorum. İlla bu olayın ölümle mi sonuçlanması gerekiyor? Bunu anlamak mümkün değil. Tek dileğim, bu adamın cezasını çekmesi. Bu resmen planlı bir davranış. Eline taşı alıp suratına fırlatıyor. Bir tartışma sonucu olmadı ki. Bunu yapan bir adam, herkese yapabilir. Bu adamın halkın içinde olması büyük bir tehlike. Kimsenin başına gelmesin, Allah kimseyi yavrusu ile sınamasın" dedi.

'ARKADAŞIMA DA SANDALYE İLE SALDIRDI'


Başı sarılı olan ve göz altlarında morluklar bulunan Tuğçe Koçaş da olay anını, "Yanımda bir arkadaşım ve halam ile birlikte sahilde yürüyorduk. Kendi aramızda sohbet ederek şakalaşıyorduk. Daha sonra kafeye oturduk. O sırada eskiden arkadaşımız olan Okan Ş., elinde taşla 'Sen bana nasıl gülersin' deyip, saldırdı. Elindeki kaldırım taşını yüzüme fırlattı. Arkadaşım 'Sen ne yapıyorsun' dediğinde, ona da sandalye ile saldırmış" sözleri ile anlattı.

Yapılan ameliyat sonrası kafatasına platin takıldığını söyleyen Koçaş, saldırganın tekrar saldırmasından endişe duyduğunu belirtti. Birçok insanın bulunduğu ortamda bu saldırıyı yapan kişinin, hastaneye de gelebileceğini belirten Tuğçe Koçaş, her şeye rağmen adalete güvendiğini kaydetti. Koçaş ailesi, serbest bırakılan Okan Ş.'nin tutuklu yargılanması için avukatları aracılığı ile itirazda bulunacaklarını belirtti.

 

 

 

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YORUMLAR 15
  • Misafir 2 dakika önce
    arkadaşlar konunun gerçeğini bilmeden hemen yorum yapmayın hakim yada savcı biraktiysa emin olun kadının bir suçu vardır kanunlar çok açık. yeri geliyor adam öldürmeye bile ceza vermiyorlar siz neden bahsediyorsunuz
  • Misafir 5 dakika önce
    Daha önce aralarında ne geçmiş ki böyle saldırmış, adamı tanıyor.
  • Misafir 9 dakika önce
    aynı taşı, kadın adama vursa, kimbilir kadıncağızı kızdıracak ne yaptıda bu hale geldi diyip kadınıı gözalttına bile almazlardı
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