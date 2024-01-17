Tuhaf detaylarıyla merakınızı uyandıracak bazı fotoğraflar
İnsanların fotoğrafladığı tuhaf olaylar, farklı tasarım seçimleri, alışılmadık iç dekorasyonlar gibi bazı unsurlar dünyamızın normlarına meydan okuyor. İşte, sizin için sıra dışı ve merak uyandıran tuhaf fotoğraflar...
Teknolojinin gelişimiyle birlikte neredeyse her şeyin fotoğrafını çekebilmek bilinmeyen veya merak uyandıran şeyleri, diğer insanlarla kolay bir şekilde paylaşabilmeyi de beraberinde getirdi. İşte, merakınızı artıracak tuhaf görseller ve fotoğraflayan insanların yorumları...
''Bodrumumda bulduğum zombi örümcek; küf kaplı, yarı ölü, yarı canlı ve etrafta dolaşabiliyor.''
''1800'lü yıllarda kullanılan bir hapishanenin daireye dönüşüne bakın!''
'' Art arda 5 tane çiftli yumurta kırdım.''
''Venüs sinekkapanım uzamak yerine tüm enerjisini 200 tane ağız yapmaya harcıyor.''
''Bazen insanlar bir konuşmanın ortasında durup gözlerimi incelemeye başlıyorlar.''
''Bugün bir evin salonunda havuz gördüm.''
''Tabii ki bunu kedilerden başka kimse yapamazdı.''
''Bu tasarım harikasını düşünüyorum.''
''Yürüyüş yaparken bir kısmı altıgen, bir kısmı ise beşgen yapılı olan bu mantarla karşılaştım.''
''İşte, karşınızda bir değil tam iki tane muzlu ördek (ducknanas).''
''Dilimin altında dokunaçlar var.''