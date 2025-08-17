TÜİK 2025 Ağustos verilerini ne zaman açıklayacak? 2026-2027 enflasyon tahmini ne oldu?
Gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Ağustos enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Açıklanacak rakamlarla birlikte hem kira artış oranı hem de yılın son çeyreğine dair ekonomik öngörüler netleşecek. Ağustos ayı enflasyonu, piyasalarda faiz ve fiyatlama davranışları açısından da kritik bir gösterge olacak. Öte yandan, Merkez Bankası beklenen 3. Enflasyon Raporunu yayınladı ve böylece Bankanın 2026-2027 enflasyon tahmini netleşmiş oldu. Peki, 2025 Ağustos ayı enflasyon verileri hangi gün kamuoyuyla paylaşılacak? İşte detaylar…
Ekonomi gündeminde en çok merak edilen başlıkların başında, TÜİK tarafından duyurulacak Ağustos ayı enflasyon rakamları geliyor. Bu verilerle birlikte Eylül ayı kira artış oranı kesinleşirken, memur ve emeklilerin maaş zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkının ikinci aşaması da netleşmiş olacak. Peki, 2025 Ağustos enflasyon rakamları hangi tarihte açıklanacak? İşte ayrıntılar…
2025 AĞUSTOS ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ağustos enflasyon verileri, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.
2025 TEMMUZ ENFLASYONU NE OLMUŞTU?
2025 Temmuz ayı enflasyon rakamları, 4 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.
Buna göre enflasyon, Temmuzda aylık bazda yüzde 2,06, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu.
MERKEZ BANKASI 2026-2027 ENFLASYON TAHMİNİ NE OLDU?
TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın 3. Enflasyon Raporu'nun tanıtımını gerçekleştirdi. İkinci raporda 2025 için enflasyon tahmini yüzde 24, 2026 sonu için yüzde 12, 2027 sonu için ise yüzde 8 olarak açıklanmıştı.
Bugün ise Karahan "Önceki raporlarda 2025 yıl sonu enflasyon tahminimiz olan yüzde 24 değerini, 2025 yılı ara hedefimiz olarak koruyoruz. 2026 ve 2027 yılları için ise enflasyon ara hedeflerimizi sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirledik" açıklamasında bulundu.