Yılan burcu diye bir şey var mı?

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TÜİK'in verilerine göre gazete ve dergi sayılarında yüzde 8'lik bir düşüş yaşandı. Raporda bu sayının 2019 yılında 5 bin 485 olduğu ve yayınların yüzde 57,4'ünün ise dergilerden oluştuğu ifade edildi.

TİRAJLARDA DA BENZER FARK

Verilere göre, gazete ve dergilerin yıllık tirajı da yüzde 8 azaldı. Türkiye'de 2019 yılında yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 1 milyar 259 milyon 68 bin 89 iken, bunun yüzde 94,2'sini gazeteler oluşturdu.

Raporda, 2010 yılında 2 milyon 432 bin olan gazete tirajlarının, 2014 yılında 2 milyon 141 bine, 2019'da da 1 milyon 186 bine düştüğü kaydedildi. Son 9 yıldaki düşüş ise yüzde 51.2'yi buldu. Öte yandan bağımsız bir denetleyici olmadığından tiraj rakamları yayınların beyanları üzerinden kayda geçiyor.

YÜZDE 90'I YEREL YAYINLAR

Veriler içerisinde önemli bir oran da yer aldı. Buna göre, Türkiye'de 2019 yılında yayımlanan gazetelerin yüzde 90,8'i yerel, yüzde 7,3'ü yaygın (ulusal) ve yüzde 1,9'u ise bölgesel yayın yaptı. Dergilerin ise, yüzde 65,9'u yaygın, yüzde 29,5'i yerel, yüzde 4,5'i de bölgesel yayınlar oldu.

EN FAZLA ULUSAL GAZETELER OKUNDU

Gazetelerin toplam tirajının da yüzde 83,6'sı yaygın, yüzde 15,7'si yerel ve yüzde 0,8'ini de bölgesel yayımlanan gazeteler oluşturdu. Raporda ayrıca, yayımlanan gazetelerin yüzde 89,3'ünün "siyasi/haber/güncel" içerikli yayın yaptığı da vurgulandı.