Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) teşkilat yapısında yeni düzenlemelere gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile TÜİK'in merkez teşkilatına 'Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığı' eklendi.

Yeni birim, kurumun dağıtım politikasını belirlemek ve bu politikanın uygulanmasını sağlamakla görevli olacak.

Düzenlemeye göre 'Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığı'nın görevleri şöyle:

- Veri/bilgi, yayım taleplerini karşılamak.

- Yayın standartlarını belirlemek ve bu standartların uygulanmasını sağlamak.

- Yayın ve Dağıtım Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

- Resmi İstatistik Programını hazırlamak, izlemek, değerlendirmek, raporlamak, bu konudaki koordinasyon ve bilgi akışını sağlamak.

- Ulusal Veri Yayımlama Takvimini hazırlanmak, yayımlamak ve güncelliğini sağlamak.

- Kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerini yürütmek.

- Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.

- Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.

- Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.