TÜİK açıkladı! En geç evlenenler o şehirde! 0:00 / 0:00

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) evlenme ve boşanma istatistiklerini paylaştı.

TÜİK verilerine göre ortalama ilk evlenme yaşının en yüksek olduğu il, kadınlarda 27.6 yaş, erkeklerde 31.3 yaş ile Tunceli oldu. Ortalama ilk evlenme yaşının en düşük olduğu iller ise kadınlarda 22.2 yaş ile Ağrı, erkeklerde 26 yaş ile Şanlıurfa oldu.

EĞİTİM FARKI İNCELENDİ

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; resmi evliliklerde eşler arasındaki eğitim farkı incelendiğinde, 2019 yılında kadınların yüzde 40,4'ünün kendilerinden daha yüksek eğitimli erkeklerle evli olduğu, eşlerinden daha yüksek eğitimli olan kadınların oranının ise yüzde 15.1 olduğu görüldü.

Eğitim seviyeleri aynı olan eşlerin oranı yüzde 42,9, eğitim seviyeleri farkı bilinmeyen eşlerin oranı ise yüzde 1,6 oldu.

BOŞANMA HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL ANTALYA

Boşanma istatistiklerine göre; 2020 yılında kaba boşanma hızı binde 1.62 oldu. İllere göre incelendiğinde; kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il, binde 2.47 ile Antalya oldu. Bu ili binde 2.45 ile İzmir, binde 2.40 ile Muğla izledi.

Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0.24 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0.25 ile Muş ve binde 0.29 ile Şırnak izledi.

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre; internet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı, 2019 yılı Nisan ayı ile 2020 yılı Mart ayını kapsayan on iki aylık dönemde yüzde 36.5 oldu.

Cinsiyete göre internet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı, kadınlarda yüzde 32.7 iken erkeklerde yüzde 40,2 oldu.