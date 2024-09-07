Üç ana tükürük bezi çifti vardır:

Parotis bezleri: Tükürük bezlerinin en büyüğü olan bu bezler, yüzünüzün her iki yanında, kulaklarınızın önünde yer alır. Her biri ağzınızdaki tükürüğün yaklaşık yüzde 10'unu üretir.

Submandibular bezler: Submandibular bezler, üç ana tükürük bezinin ikinci en büyüğüdür ve çene kemiğinin altında yer alır.

Sublingual bezler: Badem şeklindeki bu bezler, dilin altında ağız boşluğunun tabanında yer alır. Tükürük bezlerinin en küçüğüdür.

Üst sindirim sisteminizde ve yemek borunuzda da daha küçük tükürük bezi kümeleri vardır. Bunlar, sindirime yardımcı olan özel enzimler içeren tükürük salgılarlar.