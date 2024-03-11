Tükürük yutmak orucu bozar mı? İstemeden balgam yutmak orucu bozar mı?
Ramazan ayında orucu bozan pek çok durum bulunuyor. Bu yüzden oruç tutan kişilerin, oruçlarının kazaya düşmemesi için dikkatli olması gerekiyor. Ramazanda tükürük yutmanın orucu bozup bozmadığı konusu oruç tutan müslümanlar tarafından merak ediliyor. İşte, tükürük veya balgam yutunca oruç bozulur mu? sorusunun cevabı...
Ramazan ayında oruçlu olunduğu süre içerisinde su ya da sıvı madde tüketilmediği için ağızda balgam oluşumu meydana gelebiliyor. Oruçlu olan kişiler bu durumda balgam yutmanın oruca olan zararlarını merak ederken tükürük yutmanın da zararlı olup olmadığını araştırıyor. Peki, tükürük ya da balgam yutunca oruç bozulur mu? İşte detaylar...
BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?
Oruçluyken balgam yutulur mu? sorusu ramazan ayında oruçlu olan kişilerin en sık sorduğu sorulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Ramazan ayında oruçlu olan kişinin balgamı ağzına gelmeden yutulduğu takdirde oruca herhangi bir zararı bulunmuyor. Eğer balgam ağza geldiyse yutulmadan dışarı atılması gerekiyor. Balgamın temiz bir madde olmadığından dolayı yutulması sağlık açısından da zararlı kabul görülüyor.
TÜKÜRÜK YUTMAK ORUCU BOZAR MI?
Tükürüğün ağzın salgıladığı doğal bir durum olması sebebiyle oruçlu olunduğu zamanlarda kişilerin tükürüklerini yutması orucu bozmaz. Tükürük ile birlikte bazen balgam ya da besin parçaları olabilir. Bu şekilde balgamla karışık tükürüğün yutulması orucu bozan bir durum olarak görülür. Kişilerin tükürüklerinde balgam olduğunun farkında olup yutması durumunda oruç kazaya düşer ve bozulur.
İSTEMEDEN BALGAM YUTUNCA ORUÇ GİDER Mİ?
Kişilerin oruçlu oldukları süre içerisinde ağızlarına balgam geldiğinde yutmamaya dikkat etmesi gerekir. Dalgınlıkla ya da yanlışlıkla, kişi istemeden balgamını yutması durumunda oruç bozulmaz. Fakat kişilerin bilerek balgamını yutması orucunu kazaya düşürür.