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Asayiş uygulamaları ile suç oranı düştü
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Tüm adli suçlar % 20 oranında geriledi

Hırsızlık, yağma, kapkaç, yankesicilik gibi mal varlığına karşı işlenen suçlarda düşüş yaşandığı açıklandı. Bu yılın ilk 8 ayında mal varlığına karşı en fazla işlenen 9 suç, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 azaldı

08.09.2018 - 16:03 | Güncelleme: Genel

Emniyet ve Jandarma Asayiş birimlerince alınan güvenlik önlemleri işe yaradı. 2018 yılının ağustos ayında mal varlığına karşı meydana gelen tüm olay sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azaldı. Bu düşüşte çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlaması ve polisin görünürlüğünün artması da etkili oldu.

OLAY SAYISI 424 BİNDEN 360 BİNE GERİLEDİ
2018’in ilk sekiz ayında mal varlığına karşı toplam 360 bin 670 olay meydana gelirken, geçen yıl olay sayısı 423 bin 900 olmuştu. Bu yıl, geçen yılın ilk 8 ayına göre, mal varlığına karşı işlenen suçları aydınlatma oranında ise yüzde 5’lik bir artış yaşandı. Buna göre mal varlığına karșı işlenen suçların yüzde 40’ı, yani olayların 145 bin 863’ü aydınlatıldı.

YANKESİCİLİK % 27, KAPKAÇ YÜZDE 20 AZALDI

Emniyet ve jandarma birimlerince uygulanan huzur ve güven operasyonları ve çarşı mahalle bekçilerinin göreve başlamasıyla birlikte ülke genelinde, oto hırsızlığı, otodan hırsızlık, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, evden hırsızlık, yankesicilik, bisiklet ve motosiklet hırsızlığı, kapkaç, yağma (gasp), dolandırıcılık olmak üzere mal varlığına karşı en çok işlenen 9 suçta yüzde 26.4’lük bir azalma oldu.

Bu yıl, geçen yıla göre oto hırsızlığı yüzde 35.4, otodan hırsızlıkta yüzde 32, işyerinden ve kurumdan hırsızlıkta yüzde 29, evden hırsızlık yüzde 28, yankesicilik yüzde 27, bisiklet ve motosiklet hırsızlığı yüzde 24, kapkaç yüzde 20, yağma(gasp) yüzde 14, dolandırıcılık yüzde 9 azaldı. Ağustos ayında tüm olay sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azaldı.

ASAYİŞ POLİTİKALARI DA ETKİLİ OLDU
Mal varlığına karşı meydana gelene olayların sayısında bu düşüşün nedeni; şehirlerde asayiş politikalarının uygulanması, çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlamasının yanı sıra motorize ve yaya devriye sayısının güçlendirilip polisin görünürlüğünün artırılması, günü birlik evlerde ve parklarda şüpheli şahısların kontrol edilmesi, yürütülen huzur güven operasyonları etkili oldu.

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