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        "Tüm çabamız onurlu bir barış için"

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, "Diyarbakır'da yaptığım bir konuşmada söylediğim sözler anlamından uzaklaştırılmıştır. Tüm çabamız onurlu bir barış içindir" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 13:16 Güncelleme: 06.01.2025 - 13:16
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        "Tüm çabamız onurlu bir barış için"
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, tepki çeken Gazze ile ilgili sözleri için açıklama yaptı. Hatimoğulları, "Son söyleyeceğimi öne alarak başlamak istiyorum: Hiç kimsenin gücü bizlerin barış ısrarını ve sözünü çarpıtmaya yetmeyecektir. Tüm çabamız onurlu bir barış içindir. Nokta" dedi.

        Hatimoğulları, sözlerine şöyle devam etti: "Dün Diyarbakır’da yaptığım bir konuşmada söylediğim sözler, kimi medya organlarında ve sosyal medya mecralarında çarpıtılmış, anlamından uzaklaştırılarak 'tehdit' amaçlı kullandığım iddia edilmiştir.

        Bu tanım ve yaklaşım ile söylediklerimin en ufak bir ilgisi yoktur. Bu kadar kritik ve önemli bir dönemde tam anlamıyla sorumlu ve özenli yaklaştığımızın bilinmesi gerekir.

        Bugün olması gereken, hem Türkiye sınırları içinde hem de Ortadoğu’da Kürt sorununun demokratik ve barışçı çözümünün sağlanmasıdır. Sadece yerel değil aynı zamanda bölgesel bir mesele olan Kürt sorununun çözümü için parti olarak elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu her konuşmamızda belirtiyoruz. Barışçı çözüm her türlü yıkımdan da kaçınmanın tek yoludur. Vurgulamak istediğim de bu konudur.

        Böyle bir dönemde tepki veya tehdit dili ile herhangi bir çözüm elde edilemeyeceğini tecrübelerle bilen bir partiyiz. Esas meselemiz, en sağlıklı şekilde barışçı ve demokratik çözümün gerçekleşmesi için adımlar atılmasıdır. Kamuoyuna saygılarımla sunarım."

        NE DEMİŞTİ?

        Hatimoğulları açıklamasında, "Bu tarihsel kırılmada ya pozitif bir şekilde kırılma gerçekleşecek ve barışı inşa edeceğiz ya da negatif yönde kırılmalar yaşanacak ve her yer Gazze'ye dönüşecek" ifadelerini kullanmıştı.

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