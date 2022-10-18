Başrol oyuncuları; Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol’un yer aldığı yeni tanıtımda bestesi Fazıl Say’a ait “İnsan İnsan” adlı eser kullanıldı. Diziden en çarpıcı an ve paylaşımların yer aldığı tanıtım sevilen parçanın anlamlı sözleri ile kalplere dokundu.

Doktorların ne kadar güç şartlarda büyük özverilerle çalıştığını bir kez daha gözler önüne seren “Hayat Bugün” 3. tanıtımıyla da yine büyük ses getirecek.

İşte Hayat Bugün’ün 3. Tanıtımı;

David Schulner’in hem yaratıcılığını hem de yapımcılığını üstlendiği ‘New Amsterdam’ın ilk uyarlaması olan ‘Hayat Bugün’ün yönetmen koltuğunda Çiğdem Bozali otururken, uyarlama senaryo Ayça Üzüm ve Cansu Çoban tarafından kaleme alınıyor.

İddialı kadrosu, umut dolu hikayesiyle ‘Hayat Bugün’ Çarşamba akşamı 20.00’de Show TV’de başlıyor.