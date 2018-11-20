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KAHVALTINIZI GÜÇLENDİRİN: Bizim ülkemizde her ne kadar çok sevilse de bal, reçel gibi şeker ağırlıklı besinleri azaltıp proteini artırmak ve kahvaltıyı atlamadan, sıkı bir kahvaltı yapmak daha az acıkmanızı ve yağ yakmanızı sağlar.