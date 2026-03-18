        Haberler Gündem Güncel Tunceli'de 30 yıl sonra meydanda tören | Son dakika haberleri

        Tunceli'de 30 yıl sonra canlı bomba eyleminin yapıldığı meydanda tören

        Tunceli'de, 1996 yılında Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen ve Türkiye'nin ilk canlı bomba saldırısı olarak kayıtlara geçen terör eyleminden yaklaşık 30 yıl sonra, aynı alanda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla resmi tören yapıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 18:38 Güncelleme:
        Cumhuriyet Meydanı'nda 30 Haziran 1996 yılında bayrak töreni için toplanan askeri birliğe yönelik saldırıda, PKK'lı terörist Zeynep Kınacı'nın üzerinde taşıdığı patlayıcıyı infilak ettirmesiyle Astsubay Ali Alıç, Astsubay Cafer Akıncı, Astsubay Hakan Akyar, Astsubay Önder Yağmur, erler Celal Hatıl, İbrahim Sever, Ahmet Yayman ve Yusuf Yıldırım şehit oldu.

        Olayda 29 asker de yaralandı. Saldırının ardından güvenlik gerekçesiyle kentteki resmi törenler, uzun yıllar kamuya açık alanlar yerine Hükümet Konağı'nın bahçesinde düzenlendi.

        18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bu yılki program yeniden kent merkezindeki açık alana taşındı. Tören, yaklaşık 30 yıl önce saldırının yaşandığı meydanda gerçekleştirildi.

        Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı törene; Vali Şefik Aygöl, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, il protokolü, kurum temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

        Program kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin gerçekleştirildiği alanın kent meydanı olarak yeniden düzenleneceği, bundan sonraki resmi programların da aynı alanda yapılmasının planlandığı belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Avcılar'da güzergahı karıştıran İETT otobüsü şoförünü yolcular şikayet etti; 1.5 promil alkollü çıktı

        Esenler-Avcılar seferini yaparken durak ve güzergahı karıştıran İETT Halk otobüsü şoförünü yolcular şikayet etti. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        İran: Ateşkesi kabul etmiyoruz
        İran: Ateşkesi kabul etmiyoruz
        İran'da Laricani için cenaze töreni düzenlendi
        İran'da Laricani için cenaze töreni düzenlendi
        Laricani suikastının perde arkası
        Laricani suikastının perde arkası
        18 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        18 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        "Liverpool baskı altında!"
        "Liverpool baskı altında!"
        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Bayramda yolculuk nereye?
        Bayramda yolculuk nereye?