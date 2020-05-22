Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Pülümür ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
AA'nın haberine göre;depremin yaklaşık 12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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