Tunceli Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Tunceli Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

HABERTURK.COM

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Tunceli başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Tunceli Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Tunceli seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Tunceli Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Tunceli Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 87.21 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:53 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 92.3 oldu. Tunceli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 41.174 oyla yüzde 79.88 - Recep Tayyip Erdoğan: 8.578 oyla yüzde 16.64 - Sinan Oğan: 1.730 oyla yüzde 3.36 - Muharrem İnce: 65 oyla yüzde 0.13 aldı. Tunceli 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Tunceli Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 86.83 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:53 itibarıyla yüzde 90.2 oranında açıldı. 2023 Tunceli milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Emek ve Özgürlük İttifakı: 21.113 oyla yüzde 42.94 - Millet İttifakı: 17.024 oyla yüzde 34.62 - Cumhur İttifakı: 9.600 oyla yüzde 19.52 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 750 oyla yüzde 1.53 - Ata İttifakı: 49 oyla yüzde 0.1 aldı. Saat 21:53 itibarıyla 2023 Tunceli milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

