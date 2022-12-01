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Almanya'da öldürülen terzi, memleketi Tunceli'de toprağa verildi

DHA

Almanya'da öldürülen terzi, memleketi Tunceli'de toprağa verildi


Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)ALMANYA'da, ormanda parçalanmış cesedi bulunan terzi Kazım Tatar'ın (56) cenazesi, memleketi Tunceli'de toprağa verildi.
Almanya'nın Moers kentinde terzilik yapan Kazım Tatar, geçen yaz tatilinde memleketi Tunceli'ye geldi. 12 Eylül'de Türkiye tatilinden döndüğünden bu yana kayıp olan Kazım Tatar'ın kaybolduktan sonra 7 Ekim'de evinde yangın çıktı. Yangını delilleri yok etme çabası olarak değerlendiren Alman polisi, evde inceleme yaptı. Tatar'ın evindeki incelemenin ardından Duisburg polisi, cinayete dair ipuçlarına ulaştıklarını belirtti. Polis, Tatar'ın cinayete kurban gittiği şüphesiyle hazırladığı afişleri kentin her noktasına asarken, savcılık da olaya ilişkin bilgi sağlayacak tanıklara 3 bin euro ödül verileceğini açıkladı. Moers şehrinde kadavra köpeğiyle ormanda yapılan aramada, parçalanmış bir ceset gömülü bulundu. Yapılan otopside cesedin Kazım Tatar'a ait olduğu kesinleşti. Yürütülen soruşturmada Tatar'ın 20 yaşındaki oğlu ve 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından cinayet şüphesiyle tutuklandı.
Sabah saatlerinde memleketi Tunceli'ye getirilen Kazım Tatar'ın, Tunceli Cemevi'ndeki cenazesine yakınları ve birçok kişi katıldı. Edilen duaların ardından helallik alınıp Tatar için cenaze namazı kılındı. Yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı, bazılarının da fenalık geçirdiği Tatar'ın cenazesi, Aktuluk Mahallesi yakınlarındaki Solhum mevkisine götürülüp aile mezarlığında toprağa verildi. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2022-12-01 15:14:41

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