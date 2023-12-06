Tunceli'de kar yağışı; ekipler kapanan yolları açıyor

TUNCELİ'de2 gündür etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Pülümür ilçesi beyaza bürünürken, ekipler kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sağanak' uyarısının ardından Tunceli´de 2 gündür etkili olan sağanak, merkeze bağlı yüksek kesimlerde ve Pülümür ilçesinde yerini kara bıraktı. Kar yağışı ile Pülümür ilçe merkezi ve Pülümür-Erzincan yolu, beyaza büründü. Belediye ekipleri ilçe merkezindeki karı temizlerken, Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekipler ise Tunceli- Erzincan kara yolu üzerinde keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran bölgesi ile merkez ve ilçe arasındaki yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.