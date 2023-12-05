Tunceli'de malzeme deposunda çıkan yangın söndürüldü
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Paşacık köyünde ikamet eden Yeşil Süzgün'e ait malzeme deposunda, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle odun, kömür ve saman gibi malzemelerin bulunduğu depo kullanılamaz hale geldi.
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