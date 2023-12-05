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        Tunceli'de malzeme deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 09:45 Güncelleme: 05.12.2023 - 09:58
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        Tunceli'de malzeme deposunda çıkan yangın söndürüldü
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        İlçeye bağlı Paşacık köyünde ikamet eden Yeşil Süzgün'e ait malzeme deposunda, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangın nedeniyle odun, kömür ve saman gibi malzemelerin bulunduğu depo kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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