Tunceli'de tarihi eser niteliğinde 51 obje ele geçirildi

Tunceli'de yapılan kaçakçılık denetimlerinde, tarihi eser niteliğinde 51 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin oluşumunu engellemek ve kaçakçılıkla mücadele etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentteki denetimlerde 176 aracı kontrol eden ekipler, tarihi eser niteliğinde 51 obje, 63 şişe sahte alkollü içecek, 2 tabanca ve 2 fişek ele geçirdi.

Kentteki 19 iş yerini de denetleyen ekipler, 14 kişi hakkında işlem yaptı.

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