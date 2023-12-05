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        Tunceli'de tarihi eser niteliğinde 51 obje ele geçirildi

        Tunceli'de yapılan kaçakçılık denetimlerinde, tarihi eser niteliğinde 51 obje ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 16:23 Güncelleme: 05.12.2023 - 16:34
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        Tunceli'de tarihi eser niteliğinde 51 obje ele geçirildi
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        Tunceli'de yapılan kaçakçılık denetimlerinde, tarihi eser niteliğinde 51 obje ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin oluşumunu engellemek ve kaçakçılıkla mücadele etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kentteki denetimlerde 176 aracı kontrol eden ekipler, tarihi eser niteliğinde 51 obje, 63 şişe sahte alkollü içecek, 2 tabanca ve 2 fişek ele geçirdi.

        Kentteki 19 iş yerini de denetleyen ekipler, 14 kişi hakkında işlem yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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