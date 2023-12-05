Tunceli'de hız ihlali yapan 95 sürücüye ceza kesildi
Tunceli'de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, hız ihlali yaptığı belirlenen 95 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Tunceli'de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, hız ihlali yaptığı belirlenen 95 sürücüye cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte trafik ihlallerini önlemek için çalışmalarına devam ediyor.
Kentin belirli noktalarında kontroller yapan ekipler, geçen ay yaptıkları trafik denetimlerinde 7 bin 197 sürücüyü kontrol etti.
Denetimlerde hız ihlali yaptığı belirlenen 95 sürücüye ceza kesildi, 16 sürücünün ehliyetine el konuldu, 12 araç ise trafikten men edildi.
Ekipler, 79 kişi hakkında da idari işlem yaptı.
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