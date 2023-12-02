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        Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri yerleşim yerine indi

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde koruma altındaki yaban keçileri, sürü halinde indikleri yerleşim yerinde görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 17:52 Güncelleme: 02.12.2023 - 18:02
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        Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri yerleşim yerine indi
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde koruma altındaki yaban keçileri, sürü halinde indikleri yerleşim yerinde görüntülendi.

        Yaban hayatı varlığıyla öne çıkan ilçede, kaçak avcılıkla mücadele ve yöre sakinlerinin çevre hassasiyeti sayesinde yaban keçilerinin sayısı giderek artıyor.

        Bölgedeki dağ ve ormanlarda yaşamlarını sürdüren yaban keçileri, sürü halinde geldikleri Tepebaşı Mahallesi’nde boş arazide görüntülendi.

        Otlak alanda bir süre bekleyen keçiler, daha sonra gözden kayboldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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