Tunceli'de çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheli yakalandı

Tunceli'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği asayiş denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, geçen ay il genelinde yaptıkları asayiş denetimlerinde 14 bin 975 kişiyi kontrol etti, araması olan 24 kişiyi yakaladı.

Denetimlerde 2 kesici alet, 4 fişek ve tarihi eser niteliğinde 2 sikke ele geçirildi.

Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da ekipler, 1974 kişiye bilgilendirme yaptı.