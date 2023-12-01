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        Tunceli Müzesi'ne 3 yılda 298 eser kazandırıldı

        SİDAR CAN EREN - Tunceli'deki yüzey araştırmaları, arkeolojik kazılar ve bağışların yanı sıra kaçakçılıkla mücadele kapsamında elde edilen tarihi eserler Tunceli Müzesi'nde sergileniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 13:19 Güncelleme: 01.12.2023 - 13:19
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        Tunceli Müzesi'ne 3 yılda 298 eser kazandırıldı
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        SİDAR CAN EREN - Tunceli'deki yüzey araştırmaları, arkeolojik kazılar ve bağışların yanı sıra kaçakçılıkla mücadele kapsamında elde edilen tarihi eserler Tunceli Müzesi'nde sergileniyor.

        Kentte 24 Aralık 2020'de hizmete sunulan Tunceli Müzesi, 4 blok ve 5 bin 800 metrekare kapalı alandan oluşuyor.

        Alevilik, etnografya ve arkeoloji bölümlerinin yanı sıra yazılı ve görsel alanlar bulunan müzede, taş aletler, para keseleri, mühürler, yüzükler, sikkeler, çömlekler, bal mumu heykelleri ile koç ve at biçimli mezar taşları gibi çok sayıda eser sergileniyor.

        Turizm açısından da kente önemli katkı sağlayan müze sayesinde yüzey araştırmaları ve arkeolojik kazılar da artmaya başladı.

        Haftanın belirli günlerinde sahaya çıkan müze görevlileri, il merkezi ile Ovacık, Pülümür, Nazımiye, Pertek, Mazgirt, Hozat ve Çemişgezek ilçelerinde incelemelerde bulunarak tarihi alanların yerini tespit ediyor.

        - "Tarihi eser kaçakçılığına karşı mücadele ediyorlar"

        Kültür varlıklarının kaçakçılığı ve tahribatına karşı da mücadele eden müze görevlileri, 3 yıl önce 1540 olan müzedeki eser sayısının 1838'e ulaşmasını sağladı.

        Yöre sakinlerince yapılan eser bağışlarının da kabul edildiği müzede, kültürel ve tarihi eserler vitrinlerde özenle korunarak gelecek nesillere aktarılıyor.

        Avrupa Müze Akademisince (European Museum Forum) düzenlenen Luigi Micheletti Ödülleri'nde Avrupa'nın en iyi üç müzesinden biri seçilen Tunceli Müzesine ilgi her geçen gün artıyor.

        Müze müdürü Kenan Öncel, AA muhabirine, Tunceli Müzesi'nin açıldığı günden beri kentin kültür ve turizmine önemli katkı sunduğunu söyledi.

        Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını korumak için sürekli çalıştıklarını belirten Öncel, yılın her döneminde müzenin ziyaretçi ağırladığını dile getirdi.

        - "Misafirler şehrimizin güzelliklerini her açıdan keşfedebiliyor"

        Müzenin açılmasıyla bölgeye kültür turlarının düzenlendiğini ifade eden Öncel, şunları belirtti:

        "Bu müze sadece arkeoloji ve etnografyadan oluşmuyor. Tunceli Müzesi'nde kentin doğal güzellikleri, flora ve faunası, endemik bitkileri anlatılıyor. Ayrıca müzede Alevilik inancını, mezar taşlarını ve Cumhuriyet döneminde Tunceli'yi anlatan sanat galerileri mevcut. Birçok farklı alanların olduğu müzemize gelen misafirler şehrimizin güzelliklerini her açıdan keşfedebiliyor."

        Öncel, kentte 1968-1974 yılları arasında Keban Barajı kurtarma kazılarının yapıldığını ve buradan çok sayıda eserin çıkarıldığını anlattı.

        Bu eserlerin bir süreliğine Elazığ Müzesi'nde sergilendiğini dile getiren Öncel, "Tunceli'nin kendi müzesi açılınca Kültür ve Turizm Bakanlığımızın talimatlarıyla Elazığ'a gitmiş olan 1540 eserimiz buraya getirildi. Biz de geçtiğimiz 3 yıl içerisinde yaptığımız arazideki çalışmalar, kurtarma kazıları, yüzey araştırmaları ve duyarlı vatandaşlarımızın müzeye bağışlar yoluyla getirdiği eserlerle bu sayıyı 1838'e çıkardık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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