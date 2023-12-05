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        Tunceli'deki tarihi Ambar Kalesi'nin kalıntıları Urartulardan izler taşıyor

        SİDAR CAN EREN - Tunceli'de meşe ormanları arasındaki kayalık alan üzerine inşa edilen Ambar Kalesi'nin kalıntıları Urartu döneminden izler taşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 11:49 Güncelleme: 05.12.2023 - 11:49
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        Tunceli'deki tarihi Ambar Kalesi'nin kalıntıları Urartulardan izler taşıyor
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        SİDAR CAN EREN - Tunceli'de meşe ormanları arasındaki kayalık alan üzerine inşa edilen Ambar Kalesi'nin kalıntıları Urartu döneminden izler taşıyor.

        Kalelerin yanı sıra tarihi çeşme, cami, kilise ve köprülerin yaygın görüldüğü kentte, yapılan bilimsel araştırmalarla geçmiş medeniyetlere ait izler sürülüyor.

        Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta, meşe ormanları arasındaki kayalık üzerine kurulu Ambar Kalesi'nde, sur temel yatakları, çok odalı kaya mezarı, harçlı sur duvarları, burçlar, kaya basamakları, sarnıç ve kaya şapeli gibi kalıntılar yer alıyor.

        Ortaçağ medeniyetlerince de kullanıldığı belirlenen ve Urartu döneminden izler taşıyan kale, turizm sezonunda çevre il ve ilçelerden ziyaretçileri de ağırlıyor.

        - Kalede 2 ayrı döneme ait kalıntılar var

        Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Harun Danışmaz, AA muhabirine, Ambar Kalesi'nde yaptığı incelemelerde 2 ayrı döneme ait bazı kalıntılar tespit ettiğini söyledi.

        Kalede Urartular ve Ortaçağ döneminden izler bulunduğunu belirten Danışmaz, "Sur temel yatakları, çok odalı kaya mezarı ve kaya basamaklarının bir bölümü Urartu dönemine tarihlenmektedir. Harçlı sur duvarları, burçlar, kaya basamakları, ikisi yuvarlak birisi dikdörtgen olmak üzere 3 sarnıç ise Urartu sonrası döneme tarihleniyor." dedi.

        Danışmaz, Doğu Anadolu'da ilk olarak kaya mezarı yaptırma geleneğinin Urartu krallığıyla beraber yaklaşık 3 bin yıl önce başladığını dile getirdi.

        - "Ambar Kalesi, Erzincan'daki Şirinlikale, Taşbulak ve Pekeriç kaleleriyle benzerdir"

        Kaya mezarların genellikle ayrıcalıklı kişiler ve sülaleler için inşa edildiğini anlatan Danışmaz, şöyle konuştu:

        "Ayrıca bu mezarların bulundukları yerler yani kalelerin sitadel bölümünde yer alması, mezar sahiplerinin kaleyle bir bağlantısı olduğunu gösteriyor. Aslında bunun en belirgin örneği de Urartu'nun başkenti Van Kalesi mezarlarında bulunmaktadır. Ambar Kalesi boyutları bakımından içesinde çok odalı kaya mezarı bulunan Tunceli'deki Mazgirt Kaleköy kalesi ile Erzincan'daki Şirinlikale, Taşbulak ve Pekeriç kaleleriyle benzerdir."

        Danışmaz, Ambar Kalesi'nin yaylaya çıkan bir yol üzerinde olduğunu ifade ederek, "Urartu dönemine tarihlenen bu kalelerin sahiplerinin hayvancılıkla uğraştıklarını gösterebilir. Tunceli'nin tarihi ve kültürel güzellikleri doğru şekilde tanıtıldığında turizm potansiyeli oldukça yüksek olabilir. Bu potansiyeli artıracak destinasyonlardan bir tanesi de Ambar Kalesi'dir. Kalede bulunan kalıntılar tarih meraklılarının yanı sıra doğaseverler ile fotoğrafçıların ilgisini çekiyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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