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        Tunceli'de 170 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

        TUNCELİ'de, kar yağışı, kent merkezinde ve ilçelerde etkili oldu. Kapanan 170 köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 12:51 Güncelleme: 05.01.2024 - 12:55
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        Tunceli'de 170 köy yolu kardan ulaşıma kapandı
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        TUNCELİ'de, kar yağışı, kent merkezinde ve ilçelerde etkili oldu. Kapanan 170 köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tunceli'de gece saatlerinde kar yağdı. Yağışla merkez ile Pülümür, Nazımiye, Hozat ve Ovacık ilçeleri beyaza büründü. Kent genelinde 170 köy yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri, ilçe merkezindeki karın temizlenmesi için çalışırken, Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi ekipleri de kapalı köy yollarında çalışma başlattı. Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekipler de Tunceli-Erzincan kara yolundaki keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran bölgesi ile Hozat ve Ovacık ilçeleri arasındaki Karaoğlan mevkisinde temizlik çalışmasını başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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