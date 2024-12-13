Yaban keçisi avlayan İYİ Parti milletvekili ile 3 kişiye 1 milyon 400 bin bin TL ceza (2)

İKİNCİYABAN KEÇİSİ DE BULUNDU, CEZA 2 KATINA ÇIKTI

Tunceli'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube ekiplerinin saha çalışmalarında ölen ikinci yaban keçisi de bulundu. Ünal Karaman ve 3 kişiye, 4915 sayılı ‘Kara avcılığı kanununa muhalefet’ suçundan idari işlem yapılarak 650 bin lira tazminat, 50 bin lira da idari para cezası daha kesildi. Verilen ceza, böylece iki katına çıkarak toplamda 1 milyon 400 bin lirayı buldu.