Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Yaban keçisi avlayan İYİ Parti milletvekili ile 3 kişiye 1 milyon 400 bin bin TL ceza (2)

        İKİNCİYABAN KEÇİSİ DE BULUNDU, CEZA 2 KATINA ÇIKTITunceli'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube ekiplerinin saha çalışmalarında ölen ikinci yaban keçisi de bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 13:28 Güncelleme: 13.12.2024 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaban keçisi avlayan İYİ Parti milletvekili ile 3 kişiye 1 milyon 400 bin bin TL ceza (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        İKİNCİYABAN KEÇİSİ DE BULUNDU, CEZA 2 KATINA ÇIKTI

        Tunceli'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube ekiplerinin saha çalışmalarında ölen ikinci yaban keçisi de bulundu. Ünal Karaman ve 3 kişiye, 4915 sayılı ‘Kara avcılığı kanununa muhalefet’ suçundan idari işlem yapılarak 650 bin lira tazminat, 50 bin lira da idari para cezası daha kesildi. Verilen ceza, böylece iki katına çıkarak toplamda 1 milyon 400 bin lirayı buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Vicdansızlar çetesi! Deprem bölgesindeki araçların bilgilerini çaldılar
        Vicdansızlar çetesi! Deprem bölgesindeki araçların bilgilerini çaldılar
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dört gencin feci ölümü! Araçları alev topuna döndü
        Dört gencin feci ölümü! Araçları alev topuna döndü
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Kura şansı bizimle olsun!
        Kura şansı bizimle olsun!
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        "Uyuşturucu suçları için 106 cezaevi açılacak"
        "Uyuşturucu suçları için 106 cezaevi açılacak"
        Esenboğa'da yolcu kapasitesi 30 milyona çıkıyor
        Esenboğa'da yolcu kapasitesi 30 milyona çıkıyor
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Sokak hayvanları düzenlemesinde yönetmelik yayınlandı
        Sokak hayvanları düzenlemesinde yönetmelik yayınlandı

        Benzer Haberler

        Tunceli'de milletvekilinin de eşlik ettiği kaçak avcılara ceza kesildi
        Tunceli'de milletvekilinin de eşlik ettiği kaçak avcılara ceza kesildi
        Yaban keçisi avlayan İYİ Parti milletvekili ile 3 kişiye 700 bin TL ceza
        Yaban keçisi avlayan İYİ Parti milletvekili ile 3 kişiye 700 bin TL ceza
        Tunceli'de afete hazırlık; deprem müdahale konteynerleri oluşturuldu
        Tunceli'de afete hazırlık; deprem müdahale konteynerleri oluşturuldu
        Tunceli'de olası afet ve acil durumlar için müdahale konteynerleri kuruldu
        Tunceli'de olası afet ve acil durumlar için müdahale konteynerleri kuruldu
        Tunceli'de yaban keçisi avlayan 3 kişiye 1 milyon 327 bin 144 lira ceza
        Tunceli'de yaban keçisi avlayan 3 kişiye 1 milyon 327 bin 144 lira ceza
        2 yaban keçisini avlayanlar dronla yakalandı, 1 milyon 327 bin lira ceza uy...
        2 yaban keçisini avlayanlar dronla yakalandı, 1 milyon 327 bin lira ceza uy...