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        Munzur Vadisi Milli Parkı'na inen dağ keçileri, dron kamerasında

        TUNCELİ'de, karlı dağlardan çiftleşmek ve beslenmek için Munzur Vadisi Milli Parkı'na inen koruma altındaki dağ keçileri, dron kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 11:50 Güncelleme: 23.02.2025 - 11:55
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        Munzur Vadisi Milli Parkı'na inen dağ keçileri, dron kamerasında
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        TUNCELİ’de, karlı dağlardan çiftleşmek ve beslenmek için Munzur Vadisi Milli Parkı’na inen koruma altındaki dağ keçileri, dron kamerasıyla görüntülendi.

        Bakanlar Kurulu tarafından 1971’de ‘Milli Park' ilan edilen Munzur Vadisi Milli Parkı zengin akarsu kaynakları, endemik bitki örtüsü ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok yaban hayvanıyla, Türkiye'nin en zengin milli parkları arasında yer alıyor. Milli Park, vaşak, yaban keçisi, tilki, kurt, sansar, su samuru, porsuk, sincap, tavşan, yaban domuzu, ur kekliği, çengel boynuzlu dağ keçisi ve ayı gibi daha birçok canlı türüne de ev sahipliği yapıyor. Yaban keçileri, ocak ayının başından şubat ayının sonuna kadar süren çiftleşme ve kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerden vadi tabanlarına inerek bu bölgede yaşamlarını sürdürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 15’inci Bölge Müdürlüğüne bağlı Tunceli Şubesi ekipleri, vadilerde avcıların hedefinde olan yaban keçilerini korumak için çeşitli çalışmalar yürütüyor.

        Munzur Vadisi Milli Parkı'nı mesken tutan ‘teke’ adı verilen boynuzlu erkek yaban keçileri, vadide dronla görüntülendi.

        ‘İNSANLARIN BU CANLILARI VURMASI DEĞİL, GÖRMESİ GEREKİYOR’

        Doğa fotoğrafçısı Kemal Özer, insanların dağ keçilerini görmesi gerektiğini belirterek, “Munzur Vadisi bildiğiniz gibi doğal güzellikleri ve yaban hayatı çeşitliliğiyle doludur. Özellikle bu dönem yaban keçilerinin çiftleşme zamanı. Bu süreç içerisinde özellikle dışarıdan gelen avcılar bu keçilerin teke denilen erkeklerini vuruyorlar. Tekeler, ilkbahar aylarında Munzur Dağları’nın 3 bin rakımlı zirvelerine çıkarlar, çiftleşme döneminde aşağılara inerler, hatta yollara inerler. Bu çiftleşme sürecinde gözü karadırlar. Sürekli koştururlar ve yabancı gördükleri nesneleri umursamazlar. Yani avcı yanına kadar yaklaşsa gözü onu görüp kaçmaz. Avcılar bu dönem, bu güzelim canlıları katlediyor. Munzur Vadisi Milli Parkı’nda balıktan tutun yaban keçisine hatta tüm canlıların avlanması yasaktır. Kar sonunda yağdı. Biz de bu keçilerin fotoğraflarını çekmek için vadiye geldik. Yaban keçilerini gördük ve çok güzel fotoğraflar çektik. İnsanların bu canlıları vurması değil, görmesi ve görüntülemesi gerekiyor. Bu güzelim hayvanların katledilmesine karşıyız” dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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