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        Yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü

        TUNCELİ-Pülümür kara yoluna, yamaçtan kopan kaya parçaları düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 12:47 Güncelleme: 06.03.2025 - 12:50
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        Yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü
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        TUNCELİ-Pülümür kara yoluna, yamaçtan kopan kaya parçaları düştü. Kontrollü geçişlerin sağlandığı yolun temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Sabah saatlerinde Tunceli-Pülümür kara yoluna yamaçtan kopan kaya parçaları düştü. Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, kayaların kaldırılması için çalışma başlattı. Kontrollü geçişlerin sağlandığı yolda, ekipler önlem aldı. Bölge halkı da kaya düşmelerinin sık yaşandığı bölgelerde tedbir alınmasını istedi.

        Öte yandan Pülümür kara yolunda geçen yıl 2 kişi, Ovacık kara yolunda ise 1 kişi kopan kayaların araçlara isabeti sonucu hayatını kaybetmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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