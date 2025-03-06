Yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü

Sabah saatlerinde Tunceli-Pülümür kara yoluna yamaçtan kopan kaya parçaları düştü. Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, kayaların kaldırılması için çalışma başlattı. Kontrollü geçişlerin sağlandığı yolda, ekipler önlem aldı. Bölge halkı da kaya düşmelerinin sık yaşandığı bölgelerde tedbir alınmasını istedi.

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