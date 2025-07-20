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        Pülümür Nehri'nde akıntıyla sürüklenen 2 arkadaştan 1'i boğuldu

        TUNCELi'de Pülümür Nehri'ne giren ve akıntıya kapılan 2 arkadaştan, Özkan İliç (37) sudan çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 21:12 Güncelleme: 20.07.2025 - 21:12
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        Pülümür Nehri'nde akıntıyla sürüklenen 2 arkadaştan 1'i boğuldu
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        TUNCELi’de Pülümür Nehri’ne giren ve akıntıya kapılan 2 arkadaştan, Özkan İliç (37) sudan çıkarılarak hastaneye sevk edildi. İliç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Arkadaşı ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

        Olay, akşam saatlerinde Tunceli-Erzincan kara yolu üzerindeki Pülümür Nehri’nin Kara Haydar Tesisleri mevkisinde meydana geldi. Serinlemek için nehre giren Özkan İliç ve arkadaşı akıntıya kapıldı. Arkadaşı çevredekilerin yardımıyla sudan çıkartılarak kurtarılırken; Özkan İliç ise suda gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Tunceli AFAD’ın sualtı ve suüstü ekipleri, Tunceli Belediyesi itfaiye dalgıçları ile Jandarma Ara Kurtarma (JAK), Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada, Özkan İliç, sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen İliç, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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