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        Tunceli Valisi Aygöl'den çiğ köfte vermeyi unuttuğu korumasına tatlı ikramı

        Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Çemişgezek ilçesinde çiğ köfte vermeyi unuttuğu korumasına kent merkezinde tatlı ikram etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 20:50 Güncelleme: 18.07.2025 - 20:50
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        Tunceli Valisi Aygöl'den çiğ köfte vermeyi unuttuğu korumasına tatlı ikramı
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        Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Çemişgezek ilçesinde çiğ köfte vermeyi unuttuğu korumasına kent merkezinde tatlı ikram etti.

        Aygöl, yaklaşık 1 hafta önce gittiği Çemişgezek’te Kale Mahallesi Gedikler Caddesi'ndeki esnaf ziyareti sırasında bir çiğ köfteci dükkanına uğradı.

        Burada işletme sahibinin ikram ettiği çiğ köfteleri yanındakilerle paylaşan Aygöl, koruma memurlarından birine sadece marul verip içine çiğ köfteyi koymayı unuttu.

        Aygöl, bu anlara ilişkin görüntüleri, "Kendi lokmasına sahip çıkmayan koruma bizi nasıl koruyacak." notunu yazıp gülme emojisiyle sosyal medya hesabından paylaştı.

        Kısa sürede ilgi gören görüntü, izleyenleri gülümsetti.

        Vali Aygöl, bugün ise il merkezindeki Atatürk Mahallesi'nde cadde ve sokaklarda yürütülen yol asfaltlama çalışmalarını inceledi.

        Yetkililerden bilgi alan Aygöl, daha sonra bir tatlıcıya giderek Çemişgezek'te çiğ köfte vermeyi unuttuğu korumasına tatlı ikram etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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