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        Vali ikram sırasında marulun içine çiğ köfte koymayı unuttu; görüntüler tebessüm ettirdi

        TUNCELİ Valisi Şefik Aygöl'ün, esnaf ziyareti sırasında koruma polisine sadece marul verip, içine çiğ köfte koymayı unutması sosyal medyada izleyenleri gülümsetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 12:02 Güncelleme: 17.07.2025 - 12:05
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        Vali ikram sırasında marulun içine çiğ köfte koymayı unuttu; görüntüler tebessüm ettirdi
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        TUNCELİ Valisi Şefik Aygöl’ün, esnaf ziyareti sırasında koruma polisine sadece marul verip, içine çiğ köfte koymayı unutması sosyal medyada izleyenleri gülümsetti.

        Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Çemişgezek ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretleri sırasında bir iş yerinde kendisine ikram edilen çiğ köfteden aldı. Aygöl, çiğ köfte tabağını yanındakilere uzatarak ikramda bulundu. Koruma polis memuruna sadece marul veren Aygöl, içine çiğ köfte koymayı unuttu. Aygöl’ün o anları ve polis memurunun yüz ifadesi ve çevresindekilerin gülümsemesi kameraya yansıdı. Yaşanan o anlar, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlenirken, tebessüm ettirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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