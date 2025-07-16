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        Tunceli'de yaylaya yıldırım düştü; 200 küçükbaş öldü

        TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde 2 bin 500 rakımlı yaylaya yıldırım düşmesi sonucu 200 küçükbaş öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 21:16 Güncelleme: 16.07.2025 - 21:20
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        Tunceli'de yaylaya yıldırım düştü; 200 küçükbaş öldü
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        TUNCELİ’nin Ovacık ilçesinde 2 bin 500 rakımlı yaylaya yıldırım düşmesi sonucu 200 küçükbaş öldü.

        Olay, Ovacık ilçesine bağlı 2 bin 500 rakımlı Gani Kasik Yaylasında meydana geldi. Bölgede etkili olan yağmurun ardından, yaylaya yıldırım düştü. Sürüye isabet eden yıldırım sonucu Mürsel Bulut’a ait 200 küçükbaş öldü. Olayın ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından zarar tespit çalışması başlatıldı.

        Hayvanlarına 2 yıl boyunca emek verdiğini ifade eden Bulut, “Bu dağlarda zor şartlarda üretim yaparak geçimimizi sağlıyorduk. Yıldırım düştü ve 200 koyunum telef oldu. Benim 2 yıllık emeğim gitti. Mağdurum. Lütfen bana yardım edin” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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