Tunceli'de jandarmanın bulduğu yaralı atmaca tedaviye alındı

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pertek ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan atmaca tedavi altına alındı.

Dorutay köyü mevkisinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, dağlık alanda bir atmaca buldu.

Hayvanın yaralı olduğunu fark eden ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden DKMP personeli, atmacayı teslim alarak il merkezindeki şubeye getirdi.

Kanadında kırık olduğu belirlenen yaralı atmaca, tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacak.

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